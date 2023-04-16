Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Водитель автобуса сбил 16-летнюю девочку в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2023, 11:44
Водитель автобуса сбил 16-летнюю девочку в Петропавловске Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 16-летняя девочка оказалась под колесами маршрутного автобуса. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 35-летний водитель автобуса Yutong наехал на пешехода по улице Кизатова. Подросток перебегала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Бригада скорой помощи доставила пострадавшую с места происшествия в медучреждение. Автобус водворен на специализированную стоянку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения», - проинформировали в пресс-службе.


Северо-Казахстанская область   ДТП   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области