Водитель автобуса сбил 16-летнюю девочку в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 16-летняя девочка оказалась под колесами маршрутного автобуса. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 35-летний водитель автобуса Yutong наехал на пешехода по улице Кизатова. Подросток перебегала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Бригада скорой помощи доставила пострадавшую с места происшествия в медучреждение. Автобус водворен на специализированную стоянку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения», - проинформировали в пресс-службе.