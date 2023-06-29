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Водитель автобуса осужден за смертельный наезд на 11-летнюю девочку в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
29 Июня 2023, 19:51
Водитель автобуса осужден за смертельный наезд на 11-летнюю девочку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня оглашен приговор по случившемуся в октябре прошлого года ДТП с участием маршрутного автобуса и 11-летней девочки, в результате которого последняя скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло 24 октября 2022 года. Водитель маршрутного автобуса Жандос Амиралин, следуя по проспекту Абая со стороны КЖБИ в направлении КСК, выехав на регулируемый перекресток проспектов Абая и аль-Фараби на запрещающий желтый сигнал светофора, допустил наезд на пешехода - 11-летнюю Аружан Копжасарову. Девочка от полученных травм скончалась.

Точку в этой трагической истории поставили сегодня в суде №2 города Костаная , где и было рассмотрено уголовное дело. Ж. Амиралина судили по статье 345 ч.3 УК за нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Потерпевший – отец погибшей девочки просил суд назначить подсудимому максимально строгий вид и размер наказания, а также подал гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн тенге.

Подсудимый Амиралин вину и гражданский иск не признал.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением его права управления транспортными средствами сроком на 5 лет», - сообщили в суде.

Также судом был частично удовлетворен гражданский иск и взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.


Костанайская область   Борьба с преступностью   ДТП   Костанай  
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