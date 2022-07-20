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Водитель авто убил полицейского при проверке документов в штате Миссури
20 Июля 2022 14:19

Водитель авто убил полицейского при проверке документов в штате Миссури

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Сотрудника полиции штата Миссури застрелил водитель после остановки транспортного средства для проверки документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт CBS News.

По данным полиции, инцидент случился во вторник утром в городе Северный Канзас-Сити, 32-летнего офицера Даниэля Васкеса смертельно ранил подозреваемый, который скрылся с места происшествия.

Офицера полиции доставили в больницу, где от полученных огнестрельных ран он скончался.

Подозреваемый сдался полиции в городе Чилликоте штата Огайо, примерно в 112,6 км к северу от Северного Канзас-Сити, после того, как его машину объявили в розыск. Сведения о преступнике не сообщаются.

Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас выразил соболезнования семье погибшего офицера и его коллегам из правоохранительных органов. Начальник полиции Северного Канзас-Сити Кевин Фримен сообщил, что Д. Васкес был первым полицейским из управления Северного Канзас-Сити, погибшим при исполнении служебных обязанностей, где он служил с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Национальный опрос движения «Соглашение о действиях штатов» (Convention of States Action) показал, что более 40% опрошенных считают, что вооруженные граждане США, а не правоохранительные органы, являются лучшим способом защиты населения от массовых расстрелов.


Фото: boston.com


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