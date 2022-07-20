20 Июля 2022 17:21

Водитель авто сбила мотоциклиста в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мотоциклиста сбил автомобиль в Уральске. В результате ДТП в травмпункт обратились мотоциклист и пассажир авто - ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель «Kia Rio» направлялась по улице Хиуаз Доспановой и на пересечении с улицей 8-ое марта при развороте не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом «Kawasaki».

В автомобиле находились 29-летняя водитель и несовершеннолетний ребенок. В результате ДТП в травмпункт обратились 22-летний мотоциклист и пассажир иномарки – ребенок.