Водитель авто сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 мая водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по проспекту Абая в западном направлении, на пересечении с проспектом Назарбаева, допустил наезд на сотрудника полиции, который находился на проезжей части и останавливал авто за нарушение ПДД. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

После совершения наезда водитель Toyota, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции об остановке, стал скрываться.

На пересечении улиц Желтоксан и Курмангазы водитель допустил наезд на опору светофорного объекта.

Сотрудник полиции и водитель Toyota были доставлены в больницу. Факт расследуется управлением полиции Медеуского района.