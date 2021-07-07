Водитель авто сбил пешехода и скрылся в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На автодороге Экибастуз – Лесхоз – Дачи в Павлодарской области сбили мужчину. Он получил различные травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июля в 01:35 на автодороге Экибастуз – Лесхоз - Дачи, неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода 1987 года рождения. С места происшествия водитель скрылся», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами доставлен в больницу.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя и автомашины, причастных к данному ДТП», - добавил Ж.Каиров.

Напомним, серьезное ДТП произошло в Павлодарской области на трассе между Экибастузом и Майкаином. В аварии пострадали шесть человек.