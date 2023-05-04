Водитель авто погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – После дорожно-транспортного происшествия легковое авто загорелось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«4 мая на автодороге Самара – Шымкент в районе поселка Кобда произошло столкновение автомобиля марки «Nissan» с грузовой автомашиной «Shacman». В результате ДТП легковая автомашина загорелась, а грузовик перевернулся», - сообщили в областном департаменте полиции.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия, водитель грузового авто с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу поселка Кобда.



