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Водитель авто погиб в ДТП в Актюбинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2023, 23:00
Водитель авто погиб в ДТП в Актюбинской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – После дорожно-транспортного происшествия легковое авто загорелось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«4 мая на автодороге Самара – Шымкент в районе поселка Кобда произошло столкновение автомобиля марки «Nissan» с грузовой автомашиной «Shacman». В результате ДТП легковая автомашина загорелась, а грузовик перевернулся», - сообщили в областном департаменте полиции.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия, водитель грузового авто с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу поселка Кобда.



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