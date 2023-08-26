Водитель авто погиб после столкновения с коровой в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель автомобиля погиб, двое пассажиров получили ранения после столкновения с коровой в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 августа около 22:10 на 430-м километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.

Автомобиль Toyota Camry столкнулся с пересекавшей дорогу коровой. От удара вынесло на встречную полосу движения, и он столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.

В результате удара водитель автомобиля Toyota Camry 1988 г. р. погиб от полученных ран на месте происшествия, два пассажира получили различные телесные повреждения.