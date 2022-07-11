11 Июля 2022 20:49

Водитель авто погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Водитель автомашины марки «Toyota Camry 70» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир и водитель грузового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу села Мерке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 июля в 13:40 на 342 км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло дорожно-транспортное происшествие», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

29-летний водитель автомашины марки «Toyota Camry 70», следуя со стороны города Тараза в направлении города Алматы, совершил столкновение с задней частью грузового транспорта марки «ЗИЛ 130» под управлением 32-летнего жителя Меркенского района.

На записи видеорегистратора видно, как на трассе «ЗИЛ 130» делает маневр поворота, а в это время «Toyota Camry 70» на всей скорости врезается в грузовик.

«В результате ДТП водитель автомашины «Toyota Camry 70» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир и водитель грузового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу села Мерке», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.









По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначен ряд необходимых экспертиз.

Безопасность дорожного движения продолжает оставаться серьезной проблемой жамбылского региона.

По данным департамента полиции Жамбылской области, ежедневно растет количество транспортных средств, увеличивается интенсивность движения на дорогах и, как следствие, число аварийных ситуаций. Большинство аварий происходит из-за низкой дисциплины участников дорожного движения, увеличения транзитного потока на трассах Жамбылской области, плохого качества дорог. С начала года в результате обследования автомобильных дорог региона выявлено более 8 тыс. нарушений. За неудовлетворительное содержание жамбылских дорог 137 должностных лиц привлечено к административной ответственности.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин предложил совместно с госорганами и прокуратурой проверить деятельность станций техобслуживания. Он подчеркнул, что необходимо принять меры по развитию придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог.

В Жамбылской области создается рабочая группа в составе представителей местных исполнительных и правоохранительных органов.

По данным статистики, с начала 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, количество ДТП на трассах Жамбылской области увеличилось на 30%.