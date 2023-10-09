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    16:15, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Водитель насмерть сбил мальчика в Шымкенте

    ДТП
    Фото: ДП города Шымкента

    Водителя, совершившего смертельный наезд на мальчика, взяли под стражу в Шымкенте,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    7 октября примерно в 18:45 часов по улице Аргынбекова водитель автомашины BMW-530 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате 9-летний мальчик скончался на месте происшествия.

    На место ДТП выехали дознаватели и криминалисты департамента полиции города Шымкент. Сотрудники дорожно-патрульной полиции оцепили место происшествия. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дознавателями назначен ряд экспертиз. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, по окончанию которого дело будет направлено в суд.

    Сотрудники полиции просят всех участников дорожного движения во избежания печальных последствий строго соблюдать ПДД.

     

    Теги:
    МВД РК ДТП полиция Шымкент
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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