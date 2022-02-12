+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Водитель авто наехал на первоклассника в Актобе

12 Февраля 2022 11:50
Поделиться:
Водитель авто наехал на первоклассника в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель авто наехал на первоклассника в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Детей спасли из пожара в Мангистау транспортные полицейские
Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы Молодой человек устроил трюк на капоте в Нур-Султане

В начале февраля 30-летний водитель автомашины Lada-219010, двигаясь по жилому массиву «Бауырластар-2», при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия и допустил наезд на несовершеннолетнего ученика 1 класса, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП 8-летний пешеход госпитализирован в реанимационный отделение ОДКБ. Проводятся следственные действия.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #ДТП   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Детей спасли из пожара в Мангистау транспортные полицейские
Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
Молодой человек устроил трюк на капоте в Нур-Султане
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
3 Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
4 Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
5 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
6 Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Читайте также
Коронавирус: какие ограничения остаются с 14 февраля в Актобе
Ожог пищевода - наиболее частая причина обращения к детским хирургам Актобе
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив