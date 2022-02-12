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Водитель авто наехал на первоклассника в Актобе
12 Февраля 2022 11:50
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель авто наехал на первоклассника в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В начале февраля 30-летний водитель автомашины Lada-219010, двигаясь по жилому массиву «Бауырластар-2», при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия и допустил наезд на несовершеннолетнего ученика 1 класса, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП 8-летний пешеход госпитализирован в реанимационный отделение ОДКБ. Проводятся следственные действия.
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