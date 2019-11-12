Водитель «авто на дровах» в Алматы использовал подложные госномера - полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы оштрафовали водителя необычного автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее этот автомобиль попал на видео – горожан удивил его необычный вид. На крыше авто установлены труба для отвода дыма, вентилятор и емкость для жидкости. Пользователи предположили, что он «едет на дровах».

В Управлении административной полиции сообщили, что в отношении водителя, который нарушил правила эксплуатации транспортного средства, приняты меры в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан.

«Минувшим днем автомашина марки «ВАЗ» была остановлена экипажем специализированного батальона на проспекте Суюнбая. Ею управлял гр. Л., 1955 года рождения. В первую очередь, было установлено, что данное транспортное средство снято с регистрационного учета больше года назад и государственные номерные знаки использовались владельцем незаконно», - информировал начальник управления административной полиции Жандос Мураталиев.

По его словам, в общей сложности на гр. Л. было составлено 6 административных протоколов: в частности, по фактам установки поддельных ГРНЗ, управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не отвечающим требованиям технических регламентов и стандартов, переоборудованным без соответствующего разрешения, а также невыполнения требований ПДД.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

Ранее в полиции Алматы отметили, что эксплуатировать транспорт таким образом небезопасно, прежде всего, для его владельца и возможных пассажиров, а также для других участников дорожного движения.