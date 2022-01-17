Водитель авто ездил с подложными номерами в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Водитель авто ездил с подложными номерами в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время режима чрезвычайного положения сотрудники местной полицейской службы Келесского РОП в ходе рейдовых отработок около полуночи на одной из улиц села Абай остановили автомобиль Toyota Camry. При проверке выяснилось, что установленные на автомашину государственные номерные знаки оказались «липовыми».

Кроме того, водитель незаконно установил на автотранспорт специальные звуковые сигналы. В отношении молодого человека составили административные протоколы по трем статьям КоАП: 590 ч. 4 «Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками» и 603 ч. 2 «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб».

Собранные материалы направили в Келесский районный административный суд для принятия законного решения. Также правонарушителя привлекли по ст. 476 КоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения«. Автотранспорт водворен на штрафстоянку.

Автовладелец полностью признал свою вину, выразил сожаление за совершенное нарушение и заверил, что впредь не допустит подобных случаев.