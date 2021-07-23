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Водитель 44 раза нарушил ПДД в Восточно-Казахстанской области

23 Июля 2021 13:21
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Водитель 44 раза нарушил ПДД в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На территории ВКО с 21 по 23 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия на территории области выявляются должники и злостные нарушители Правил дорожного движения. За первый день проведения мероприятия совместно с сотрудниками исполнительного производства взыскано более шести миллионов тенге. На специализированные стоянки водворено 30 автомобилей.

К примеру, установлен водитель, имевший 44 правонарушения с непогашенным штрафом в сумме более 700 тысяч тенге.

Отметим, что в соответствии со статьей 811 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, граждане имеют право оплатить штраф в размере пятидесяти процентов в течение семи рабочих дней. В случае неиспользования данного права, есть возможность в добровольном порядке оплатить полную сумму штрафа не позднее тридцати суток. После истечения срока добровольного погашения штрафа, постановление о наложении штрафа для принудительного исполнения направляется частным судебным исполнителям либо по месту заработка правонарушителя.

Во избежание мер принудительного взыскания штрафов департамент полиции Восточно-Казахстанской области рекомендует своевременно оплачивать штраф.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #ДТП  
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