Вода ушла: жители села Карамырза вернулись в свои дома

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели сообщили о паводковой обстановке в Карасуском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

По состоянию на 07.00 7 апреля в селе Карамырза талая вода ушла из всех 35 домов и дворовых территорий. Все эвакуированные сельчане вернулись в свои дома.

Сегодня завершились работы по откачке талых вод из 2 жилых домов и 9 дворовых территорий, остававшихся в зоне подтопления.

Силы и средства ДЧС возвращаются к месту постоянной дислокации в г. Костанай.

Угроза наводнения села полностью снята.