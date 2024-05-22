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    16:46, 22 Май 2024 | GMT +6

    Вода реки Жайык в селе Махамбет и в городе Атырау продолжает прибывать

    Жайык
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню воды на реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 16: 00 предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор - 1 см, уровень воды - 1004 см, критический уровень - 845 см. 
    • с. Махамбет +3 см, уровень воды - 1023 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау +1 см, уровень воды, 582 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 421, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала - 0 см, уровень воды - 379 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Наводнение Река Жайык Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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