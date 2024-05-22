16:46, 22 Май 2024 | GMT +6
Вода реки Жайык в селе Махамбет и в городе Атырау продолжает прибывать
Оперативную сводку по уровню воды на реке Жайык в Атырауской области по состоянию на 16: 00 предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор - 1 см, уровень воды - 1004 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет +3 см, уровень воды - 1023 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау +1 см, уровень воды, 582 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 421, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала - 0 см, уровень воды - 379 см, критический уровень - 450 см.