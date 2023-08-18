Вода реки Урал в Атырау окрасилась в зеленый цвет

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау вода реки Урал вдоль берега окрасилась в зеленый цвет. Экологи приступили к исследованию, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В Атырау 17 августа с утра в социальных сетях было распространено видео побережья реки Урал, на котором вода имеет темно зеленый цвет и на ней много пены.

Как сообщили в пресс-службе департамента экологии по Атырауской области, как только стало известно об видео, в микрорайон Балыкши, где оно было снято, отправилась группа специалистов лабораторно-контрольного отдела департамента. Они отобрали пробы воды из реки для проведения лабораторных анализов. В черте города такого явления не зафиксировано.

Подробная информация о составе воды будет размещена после завершения исследований.