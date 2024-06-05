Вода размыла дамбу в селе Акжар Атырауской области

Около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар близ города Атырау размыло сильным течением реки Жайык. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб.

Ведутся укрепительные работы.





— Дежурный состав, контролирующий уровень воды на берегу реки Жайык у села Акжар, около 4 часов утра заметил, что часть дамбы размывается водой и грозит прорывом. Мы совместно с сотрудниками ДЧС приступили к работе по оперативному укреплению дамбы. Укладываем геомембрану и насыпаем дополнительный грунт. Площадь дамбы, размытой течением, составляет 100 м. Мы планировали защитить укрепления шиферным кровельным материалом. Однако глубина уровня воды намного выше самих укреплений, установить их не удалось, — рассказал координатор участка 69-73 Кахарман Рахметулы.



В работе по укреплению дамбы задействованы сотрудники Мангистауского и Атырауского ДЧС.



По словам координатора участка, укрепление защитных дамб завершено на 90%. Работа продолжается.