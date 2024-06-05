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    10:41, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Вода размыла дамбу в селе Акжар Атырауской области

    дмаба, паводки, Атырауская область
    Фото: кадр из видео

    Около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар близ города Атырау размыло сильным течением реки Жайык. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб.

    Ведутся укрепительные работы.

    — Дежурный состав, контролирующий уровень воды на берегу реки Жайык у села Акжар, около 4 часов утра заметил, что часть дамбы размывается водой и грозит прорывом. Мы совместно с сотрудниками ДЧС приступили к работе по оперативному укреплению дамбы. Укладываем геомембрану и насыпаем дополнительный грунт. Площадь дамбы, размытой течением, составляет 100 м. Мы планировали защитить укрепления шиферным кровельным материалом. Однако глубина уровня воды намного выше самих укреплений, установить их не удалось, — рассказал координатор участка 69-73 Кахарман Рахметулы.


    В работе по укреплению дамбы задействованы сотрудники Мангистауского и Атырауского ДЧС.

    По словам координатора участка,  укрепление защитных дамб завершено на 90%. Работа продолжается.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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