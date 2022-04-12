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    14:21, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Вода прибывает в Сергеевское водохранилище в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реке Есиль и притоках наблюдается разрушение льда. Вода прибывает в Сергеевское водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О гидрологической обстановке рассказали в филиале РГП «Казгидромет». Подъем воды за сутки на реке Есиль составил от 1 до 23 см. Максимум зарегистрировали на гидропосту в села Токсан би. Подъём уровня воды на реке Есиль происходит за счёт притоков - рек Бабыкбурлык, Акканбурлык и Иманбурлык.

    На малых реках вода за сутки снизилась от 2 до 47 см. По реке Акканбурлык, выше гидропоста, наблюдается затор льда, уровень воды снизился на 15 см. На реке Бабыкбурлук – чисто, вода опустилась на 5 см, на реке Шарык наблюдаются закраины, снижение уровня воды на 3 см за сутки.

    На Сергеевском водохранилище продолжается подъём уровня воды. За сутки - плюс 4 см, уровень воды составил 666 см, объём - 546 млн кубических метров. Водохранилище заполнено на 79%. Сброс воды осуществляется со скоростью 13,4 кубических метров в секунду.

    На Петропавловском водохранилище за сутки уровень воды не изменился, наблюдаются закраины.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Казгидромет Вода
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