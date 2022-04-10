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Вода поднимается за счет притоков в реке Есиль в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Апреля 2022, 20:21
Вода поднимается за счет притоков в реке Есиль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вода в реке Есиль начала подниматься за счет малых рек. До сегодняшнего дня на уровень воды влияли только талые стоки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на реке Есиль и притоках началось разрушение льда. Вода в Есиле поднимается за счет притоков – рек Бабыкбурлык, Акканбурлык и Иманбурлык. За сутки подъем составил 1-6 см. Максимальный зарегистрировали на гидропосту у села Токсан би. В Петропавловске на трансграничном гидропосту в селе Долматово вода поднялась на 2 см.

На малых реках наблюдается снижение уровня воды от 1 до 35 см.

На Сергеевском водохранилище тоже прибывает вода. За сутки - плюс 1 см. Уровень воды достиг 658 см, объём - 538 миллионов кубических метров. Водохранилище заполнено на 78%. Пока скорость сброса воды не изменилась - 13,4 кубометров в секунду.

Поднимается вода и на озере Большой Тарангул.

На ближайшие двое суток в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с повышением уровня воды в реках. 11-го апреля на севере, юго-западе области ожидается сильный юго-восточный ветер. Порывы будут достигать 23 метров в секунду.


Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Паводок   ДЧС  
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