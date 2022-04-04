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Вода поднимается на Сергеевском водохранилище в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
4 Апреля 2022, 13:33
Вода поднимается на Сергеевском водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реках продолжается подъем уровня воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на реке Есиль и притоках продолжается ослабление ледовых явлений. У села Гусаковки за счёт талого стока наблюдается подъём уровня воды на 28 см за сутки, у села Ковыльное – на 18 см, у села Покровки – на 23 см, у села Новоникольское - на 8 см.

В целом по области подъём за сутки составил от 1 до 28 см. На гидропосту в Петропавловске, по нижнему бьефу, отмечается снижение уровня воды на 1 см. На реке Шагалалы - на 4 см. На реке Есиль вблизи сёл Токсан Би, Крещенка и города Сергеевки уровень воды за сутки не изменился. На трансграничном гидропосту в Долматово уровень воды за последние сутки поднялся на 1 см и составил 474 см.

В этом году раньше на пять дней, по сравнению с прошлым году, начался подъем уровня воды на Сергеевском водохранилище. За сутки – плюс два сантиметра. Сейчас уровень воды составляет 645 см, объем воды – 524 млн кубических метра. Водохранилище заполнено на 75,6%. Сброс воды осуществляется со скоростью 13,4 кубометра в секунду.

На гидропосту на озере Большой Тарангул в селе Корнеевке отмечается подъём уровня воды за сутки на одтин сантиметр. Фиксируется ледостав.

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