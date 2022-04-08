Вода поднимается на реке Есиль в Петропавловске
По информации филиала РГП «Казгидромет», подъем за сутки составил от 1 до 83 см. У села Андреевки вода поднялась на 25 см, у Возвышенки – 83 см, у Соколовки – 19 см. На Сергеевском водохранилище и на гидропосту в Петропавловске подъем уровня воды за сутки составил 6 см.
На реке Шагалалы уровень воды снизился на 3 см, на озере Большой Тарангул - на 1 см.
«По данным дистанционного зондирования земли на 7 апреля площадь покрытия снегом территории Северо-Казахстанской области составляет 6%. Основная его масса сосредоточена в юго-западной части области», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».
По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток ожидается повышение температуры воздуха. В бассейнах рек будет наблюдаться интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках.