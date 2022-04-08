РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Вода поднимается на реке Есиль в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На реках Северо-Казахстанской области продолжается ослабление ледовых явлений, наблюдается подъём уровня воды в реке Есиль за счёт талого стока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», подъем за сутки составил от 1 до 83 см. У села Андреевки вода поднялась на 25 см, у Возвышенки – 83 см, у Соколовки – 19 см. На Сергеевском водохранилище и на гидропосту в Петропавловске подъем уровня воды за сутки составил 6 см.

    На реке Шагалалы уровень воды снизился на 3 см, на озере Большой Тарангул - на 1 см.

    «По данным дистанционного зондирования земли на 7 апреля площадь покрытия снегом территории Северо-Казахстанской области составляет 6%. Основная его масса сосредоточена в юго-западной части области», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток ожидается повышение температуры воздуха. В бассейнах рек будет наблюдаться интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках.

    Теги:
    Погода МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!