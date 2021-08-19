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Вода подешевеет в одном из микрорайонов Алматы

19 Августа 2021 18:50
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Вода подешевеет в одном из микрорайонов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почти на 34% снижены тарифы на воду для потребителей в алматинском микрорайоне Алгабас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

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Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы провел анализ исполнения утвержденной тарифной сметы ПК «Алгабас» за 2020 год.

По итогам анализа выявлено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5%. Сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка РК составила 12 470 340 тенге.

В связи с этим для потребителей ПК «Алгабас» утвержден временный компенсирующий тариф на услугу водоснабжения в размере 69,00 тенге/м3 без НДС со снижением на 35,26 тенге или на 33,81% от действующего тарифа (действующий тариф 104,26 тенге/м3).

Период действия сниженного тарифа - с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.


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#Алматы   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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