Вода объединяет страны Центральной Азии - швейцарский эксперт Займон Збинден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) по управлению водными ресурсами в Центральной Азии Саймон Збинден рассказал о глобальной водной программе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Швейцария является важным политическим и экономическим партнёром Казахстана в Европе. За три десятилетия дипломатических отношений налажен доверительный политический диалог, успешно развивается двусторонняя торговля, расширяется инвестиционное сотрудничество, растут культурно-гуманитарные и межрегиональные связи.

В рамках официального визита 4-5 июля 2023 года в Казахстан Федеральным советником, Главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом высоко отмечены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, научно-технической и туристической сферах, взаимодействие в многостороннем формате.

Одной из тем обсуждения в рамках данного визита стала инициатива управления водными ресурсами в Центральной Азии, в частности программа Blue Peace Central Asia (BPCA) Агентства по развитию и сотрудничеству Швейцарии (SDC).

Подробней о теме управления водными ресурсами в ЦА любезно согласился рассказать для казахстанских СМИ Руководитель глобальной водной программы Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC), по управлению водными ресурсами в Центральной Азии Саймон Збинден.

- Господин Саймон Збинден, расскажите об Агентстве по развитию и сотрудничеству Швейцарии ( SDC ), в том числе о программе Blue Peace Central Asia ( BPCA ) и на чем сегодня сосредоточена деятельность данного агентства в рамках BPCA ?

- Blue Peace Central Asia – это швейцарская инициатива и региональная программа сотрудничества в области развития, целью которой является содействие регулированию трансграничных водных ресурсов различными способами и на разных уровнях. Инициатива поддерживает инновационные технические решения и способствует диалогу между специалистами по водным ресурсам из стран Центральной Азии. С помощью региональных университетов и учебных центров, например, Казахстанско-немецкого университета, BPCA позволяет обучать молодежь и связывать специалистов по водным ресурсам. Используя методы швейцарской водной дипломатии, программа также стремится собрать вместе высокопоставленных официальных лиц для обсуждения вопросов эффективного управления водными ресурсами на уровне бассейнов. Помимо заинтересованных сторон программа сотрудничает с такими региональными организациями, как Международный фонд спасения Арала (МФСА) и программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

- Каковы перспективы и проблемы реализации инициативы?

- В последние годы существенно возросло общее понимание необходимости регионального водного сотрудничества, и поэтому имеются хорошие перспективы расширения взаимодействия в этой области. Казахстан будет председательствовать в МФСА в 2024 году и может сыграть ключевую и ведущую роль в развитии совместных действий. Проблемы заключаются в сложности решения водных вопросов. Вода неразрывно связана с другими секторами, такими как продовольствие и сельское хозяйство, энергетика, окружающая среда и многие другие. Вода объединяет страны Центральной Азии. Проблемы управления водными ресурсами требуют разумных решений и политических мер на национальном и региональном уровнях.

- Как и в Швейцарии, в Казахстане существует собственная структура, аналогичная SDC , под названием Казахстанское агентство международного развития ( KAZAID ), которое оказывает помощь в развитии стран Центральной Азии и Афганистана. Учитывая исследовательский потенциал и широкое сотрудничество SDC , а также текущую деятельность KAZAID в регионе, видите ли Вы перспективу сотрудничества для реализации совместных проектов? Какие возможности, на Ваш взгляд, может открыть сотрудничество между двумя структурами?

- SDC приветствует создание KAZAID и готово к установлению сотрудничества с этой организацией, а также другими заинтересованными сторонами в продвижении управления трансграничными водами в Центральной Азии. Существует потенциал для диалога и сотрудничества в этой области. Именно поэтому швейцарское агентство пригласило делегацию KAZAID посетить штаб-квартиру SDC в Берне, для обсуждения вопросов сотрудничества и обмена мнениями между двумя агентствами.

- Как известно , управление водными ресурсами является серьезной проблемой для Центральноазиатского региона. В последние годы она все больше обостряется в связи с изменением климата, например, Аральский кризис или высыхание Каспийского моря. В связи с этим считаете ли Вы возможным сотрудничество Швейцарии и государств Центральной Азии в рамках международных платформ по устойчивому развитию и климатическим инициативам с целью привлечения внимания международного сообщества к растущим экологическим проблемам в регионе?

- Изменение климата приводит к перестройке водного цикла в странах Центральной Азии также, как и в Швейцарии. Управление водными ресурсами становится все более сложной задачей в обоих регионах. Тем самым у нас есть общие интересы, и мы заинтересованы в соответствующих решениях и эффективной адаптации к новым вызовам. Уже сегодня мы оказываем поддержку странам Центральной Азии в привлечении внимания международного сообщества к растущим водным проблемам в регионе. Мы уже добились этого в ходе водной конференции ООН в марте 2023 года в Нью-Йорке. Кроме того, мы поддерживаем возглавляемый ООН глобальный «Душанбинский водный процесс», в котором государства Центральной Азии играют ведущую роль.