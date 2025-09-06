РУ
    20:12, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В области Абай искусственно сужают дороги

    На трассах области вводят новую меру для повышения безопасности — искусственное сужение проезжей части, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В области Абай искусственно сужают дороги
    Фото: кадр из видео

    Такой метод, применяемый на аварийно-опасных участках, заставляет водителей снижать скорость и внимательнее следить за дорогой.

    — Когда участок становится уже, водитель непроизвольно убирает ногу с педали газа и концентрируется на движении. Это доказанный способ снижения аварийности, — отметили в департаменте полиции области Абай.

    Особое внимание уделено трассе Омск — Майкапчагай. Она считается одной из наиболее загруженных — здесь проходит как международный транзитный транспорт, так и поток автомобилей местных жителей. В полиции рассказали, что именно скорость и усталость водителей становятся основными причинами ДТП.

    Чтобы предотвратить риски, инспекторы дорожно-патрульной службы ведут профилактические беседы. Они напоминают автомобилистам о важности отдыха в дороге, проверяют самочувствие и акцентируют внимание на необходимости строгого соблюдения ПДД.

    По словам специалистов, искусственное сужение дороги в сочетании с профилактикой должно существенно снизить аварийность на трассах области и помочь сохранить жизни участников движения.

    Ранее сообщалось, что автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Костанайской области.

    Нелли Нигматуллина
