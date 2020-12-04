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Во взятке в 185 млн тенге подозревают замакима и главу управления строительства Атырауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Декабря 2020, 13:00
Во взятке в 185 млн тенге подозревают замакима и главу управления строительства Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции завершено следствие по уголовному делу в отношении первого заместителя акима Атырауской области и руководителя управления строительства области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию объекта «Строительство «под ключ» нового б ольничного комплекса на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области» и общее покровительство.

3 декабря уголовное дело передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области.

Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.

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