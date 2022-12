Во всеоружии против рака: почему все больше онкобольных выбирают эндоскопические процедуры

28 Декабря 2022, 12:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Доброкачественные и злокачественные образования сегодня остаются одной из глобальных проблем не только для медицинского сообщества, но и для человечества в целом. Предупредить рак с гарантией невозможно, считают доктора, однако в силах каждого не допустить его возникновение и развитие. Поэтому отечественные онкологи рекомендуют казахстанцам вовремя обращаться за медицинской помощью, в этом случае можно помочь с большей гарантией. Для врачей и ученых прогрессирование рака становится неким вызовом, и они ищут современные, безболезненные и эффективные методы лечения. В Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента поделились своим опытом выявления и лечения рака на ранних стадиях с использованием современных безопасных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в мире погибает порядка 8 млн человек от рака. В прошлом году было выявлено почти 20 млн случаев со злокачественными или доброкачественными образованиями. В этом году ожидается, что эта цифра превысит 20 млн. Действительно, люди приходят тогда, когда сложно помочь и что-то сделать. Ранняя диагностика рака – вполне реальная процедура. Самое главное – человек должен серьезно относиться к своему здоровью, а не тянуть до последнего. Причина того, что люди приходят к врачу на запущенной поздней стадии, кроется в безответственности граждан перед своим здоровьем», - считает онколог Насрулла Шаназаров.

Поэтому врач рекомендует женщинам старше определенного возраста обязательно проходить маммографию, УЗИ молочной железы, органов малого таза, брюшной полости, щитовидной железы, скрининг. Мужчинам следует делать рентгенографию легких, осмотры кожных покровов.

«Это необходимо для выявления рака на ранней стадии. Рак не приходит внезапно. Он появляется на фоне изменений в организме, хронической болезни. На чистом здоровом желудке рак не возникает. Если человек не курит, не работает на вредном производстве, дышит свежим воздухом, риск заболеть раком легкого значительно уменьшается», - пояснил Насрулла Шаназаров.

Поэтому, учитывая то, что онкологические заболевания регистрируются все чаще и чаще, научное и медицинские сообщества исследуют и находят новые методы борьбы с раком. Эндоскопия и фотодинамическая терапия зарекомендовали себя как наиболее эффективные и надежные способы борьбы с болезнью.

В отделении эндоскопии Больницы Медцентра УДП РК выполняется множество процедур. Заведующий отделением эндоскопии Арсен Тусупбаев рассказал о возможностях современных оптических приборов и их применении для улучшения состояния пациентов.

«Мы выполняем весь спектр внутрипросветных диагностических и операционных услуг. С помощью эндоскопа можем провести как исследование, так и лечение заболевания. Наши специалисты проводят осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, осмотр толстой кишки, верхних дыхательных путей, трахей и пищевода. Использование эндоскопической процедуры позволяет на ранних стадиях выявлять онкологию, принимать меры, в результате чего снижается частота и летальность онкозаболеваний», - рассказал заведующий отделением эндоскопии.

Эндоскопия также позволяет в качественном изображении увидеть стенку органов, оценить ее цвет, поверхность, эластичность. С помощью увеличительной оптики можно четко рассмотреть границы, размеры, изменение слизистой оболочки.

«Помимо верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, можем проводить обследование толстого кишечника. Начальная стадия онкологии толстого кишечника проходит бессимптомно: человек не замечает никаких изменений. Уже на поздних стадиях возникают клинические проявления, однако в этом случае радикальное лечение становится не столь эффективным. Поэтому у нас имеются специальные эндоскопы для осмотра толстого кишечника. Однако помимо осмотра верхней и нижней половины желудочно-кишечного тракта, между ними остается тонкий кишечник, который эндоскопически никак не обследуется. В этом случае используется энтероскоп – такой же эндоскопический аппарат, предназначенный именно для обследования тонкого кишечника. Это позволяет нам выявлять заболевания тонкого кишечника, брать биопсию, проводить лечебные процедуры», - пояснил врач.

Существует также альтернативный способ обследования тонкого кишечника - капсульная эндоскопия. Этот способ удобен для пациента, потому что необходимо лишь проглотить капсулу. Капсула фотографирует состояние слизистой тонкой кишки, после врач переносит эти изображения с датчика на компьютер и просматривает их. При выявлении патологии можно прицельно подойти эндоскопом и взять биопсию для уточнения.

По словам врача, важное значение имеет диагностика рака поджелудочной железы. Специалисты Президентской клиники выполняют такие уникальные виды исследований, как эндоскопическая ультразвуковая диагностика (ЭндоУЗИ). Под УЗИ-контролем можно взять биопсийный материал поджелудочной железы, чтобы подтвердить или напротив опровергнуть подозрения на онкологию. Такую же прицельную биопсию ткани врачи выполняют на легких и лимфатических узлах.

«Мы также можем проводить эндоскопическую ультразвуковую диагностику бронхов – это единственный аппарат по всей стране, который имеется у нас. Он позволяет нам пунктировать мелкие узлы, взять биопсию с помощью эндоскопического оборудования со встроенными ультразвуковыми датчиками. Наше население знакомо с эндоскопическими процедурами. Трудно найти пациентов, которые не делали гастроскопию. Мы объясняем, что эндоскопия – та же самая процедура без разрезов, облучений, единственное – занимает дольше времени. То есть, вероятность осложнений, кровотечений сводятся к нулю. Мы придерживаемся политики - выявлять онкозаболевания на самых ранних стадиях у пациентов. Выявляемость запущенных форм среди нашего контингента считается самой минимальной. Это говорит о хорошей работе нашей диагностической службы», - добавил заведующий отделением эндоскопии Арсен Тусупбаев.

Иными словами, эндоскопические услуги хороши тем, что пациент во время их прохождения не нуждается в госпитализации: они малоинвазивны, без хирургического вмешательства, выполняются при легком наркозе для удобства самого больного и как следствие, период реабилитации у пациентов длится недолго.

Арсен Тусупбаев поведал истории самих пациентов, которые выбрали эндоскопический метод лечения.

«Однажды к нам обратился пациент с диагнозом кишечной непроходимости. В клинике по месту жительства ему рекомендовали поставить трубку в животе (гастростома) – пищу можно принимать с помощью шприца. Однако в одной из телепередач он узнал, что вместо гастростомы можно поставить стент. Дочь пациента позвонила мне. Я их пригласил в клинику. Без госпитализации решили провести стентирование. После установки стента провел тест: налил стакан воды и просил пациента залпом выпить. Выпив всю воду, мужчина сказал: «Я просто мечтал выпить бокал воды». Его состояние ухудшалось не от онкозаболевания, а от того, что он не мог есть, умирал от голода», - поделился врач.

«При выявлении каких-либо образований мы сразу же удаляем их, хотя за рубежом оставляют образование для наблюдения. Мы придерживаемся другой тактики и отношение ко всем образованиям тоже иное. Когда удаляем опухоль или образование, из сознания пациента вычеркивается мысль о существовании образования», - добавил Арсен Тусупбаев.

Получить лечение в Медцентре УДП стремятся граждане со всего Казахстана. Одна из пациенток Райхан Акболатова уходит из клиники в хорошем настроении – на протяжении 8 месяцев опухоль не развивалась. Это стало возможным благодаря фотодинамической терапии.

«Врачи установили первую стадию рака пищевода. Не боялась диагноза, все-таки прожила 75 лет. Приехала из Уральска. В родном городе сказали, что сделают операцию, но от хирургического вмешательства я отказалась», - рассказала Райхан Акболатова.

У пациентки были и другие сопутствующие заболевания. Семья Райхан апа искала более щадящий метод, так как при хирургической операции можно потерять много крови. Однажды вечером по телевизору пациентка услышала о том, что рак можно вылечить с помощью эндоскопа. Не раздумывая, за помощью она обратилась в Президентскую клинику.

«Врачи сообщили, что будут лечить с помощью фотодинамической терапии. В марте в первый раз получила лечение. Через месяц получила второе лечение. Уже на втором лечении врачи сообщили радостную весть – состояние заметно улучшилось. Врачи сказали прийти на осмотр через три месяца, однако началась пандемия и получилось приехать только сейчас», - рассказала пациентка.

Пациентке сделали мини-операцию без госпитализации.

«Вчера врачи снова осмотрели, ничего не нашли. 8 месяцев назад ничего не было обнаружено, то есть, опухоль не развивается. Но мы все время будем под наблюдением, потому что рак может агрессивно развиваться. Мы хотим поблагодарить врачей за то, что 8 месяцев болезнь не проявляла себя», - поделилась внучка пациентки.

Фотодинамическая терапия – один из нехирургических методов лечения рака и предраковых состояний. Данный метод основан на фотосенсибилизаторах. Эти молекулы вводятся пациенту и накапливаются только в опухоли. Если «посветить» на опухоль специальным светом, они собирают энергию и делятся ею с молекулами кислорода. Кислород становится сильным и способным разрушить плохие клетки опухоли.

(Запущенный рак молочной железы)

Клинический случай применения фотодинамической терапии в лечении рака молочной железы IV стадии с множественными внутрикожными метастазами. Поволжский онкологический вестник, Том 12, №3. 2021

Фотодинамическая терапия назначается пациентам с различными злокачественными и доброкачественными образованиями, а также предопухолевыми заболеваниями. Президентская клиника уже помогла пациентам с раком молочной железы, пищевода, кожи, краурозом, лейкоплакией, пигментными невусами. Лечение проводит главный онколог Больницы Медицинского центра УДП РК Насрулла Шаназаров.

«Тюрбанная опухоль»

Possibilities of Photodynamic Therapy in the Treatment of Multiple Cylindroma of the Scalp: The Clinical Case Study

Electronic Journal of General Medicine 2022, 19(2), em359 e-ISSN: 2516-3507 https://www.ejgm.co.uk/

«Лечение можно проводить на всех участках, куда можно добраться. Для лечения внутренних органов уже применяем эндоскоп. Уникальность фотодинамической терапии в простоте, относительной дешевизне, также ее можно применять совместно со всеми существующими классическими методами лечения опухоли: хирургия, химиотерапия, лучевая терапия. На ранней стадии фотодинамическая терапия может конкурировать с любым другим методом лечения болезни, в том числе, с хирургией, лучевой терапией. В запущенных стадиях, когда невозможно использовать другие методы лечения, фотодинамическая терапия может прийти в помощь, значительно улучшив качество и продолжительность жизни», - пояснил Насрулла Шаназаров.

В стенах Президентской клиники 707 пациентов уже получили лечение с помощью фотодинамической терапии. В этом году лечение получили 127 пациентов. Примечательно также то, что в этом году открылся Центр фотодинамической терапии.

Рак трахеи и крупных бронхов

(фотография слева: до фотодинамической терапии, фотография справа – после фотодинамической терапии)

Врачи БМЦ УДП не останавливаются на достигнутых результатах. Помимо лечения, занимаются изучением новых форм онкозаболеваний. В 2023 году врачи приступят к изучению особенностей казахской популяции рака шейки матки.

«Основной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). ВОЗ уделяет серьезное внимание этой патологии. Имеется вакцина, но она эффективна, если ее поставят до 14-15 лет. В более старшем возрасте эффективность снижается – нужно проводить двойную или тройную вакцинацию. В Казахстане уже принята программа и будут вакцинировать детей. Но как быть с теми, кто не вакцинирован? В европейских странах ученые пришли к выводу, что особый риск вызывает 16 и 18 типы вируса папилломы человека. Однако это данные для европейского контингента. Но как обстоит ситуация у нас? Мы получили грант на два года – будем изучать особенность казахской популяции. Наш проект называется «Фотодинамическая терапия ВПЧ ассоциированных предопухолевых заболеваний женщин казахской популяции. С помощью этого гранта хотим изучить, насколько эффективна в этом случае фотодинамическая терапия», - поделился Насрулла Шаназаров.

Отметим, что результаты работы Центра фотодинамической терапии Больницы Медицинского центра Управления делами Президента опубликованы в медицинских изданиях, в том числе зарубежных. Результаты проведенных исследований также были озвучены на республиканских и международных конференциях. Примечательно также то, что услуги клиники может получить каждый, кто нуждается в медицинской помощи. Поэтому за диагностикой и лечением в клинику обращаются граждане из разных уголков страны, учитывая весь спектр оказываемых услуг и используемые современные безопасные технологии. Такие диагностические услуги, как ЭндоУЗИ, энтероскопия оказываются на платной основе по прейскуранту Больницы Медицинского Центра УДП, а лечебные процедуры (полипэктомия, резекция, диссекция слизистой) можно получить бесплатно по квоте или по программе специализированной медицинской помощи. Таким образом, высокотехнологичные исследования становятся доступны каждому вне зависимости от того, является ли он гражданином страны или нет.

Фото:udp-rk.kz