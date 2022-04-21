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Во всем мире происходит конфликт ценностей – депутат о геополитической ситуации

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Апреля 2022, 19:07
Во всем мире происходит конфликт ценностей – депутат о геополитической ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внутренняя политика каждой страны зависит от внешнего геополитического климата. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы все видим, что внутренняя политика каждой страны зависит от внешнего геополитического климата. В настоящее время во всем мире обостряется геополитическая ситуация. В то же время сама модель Запада, считающаяся универсальной, подвергается коррозии. Эти аспекты показывают, что во всем мире происходит конфликт ценностей. Конфликт ценностей ощущается в разных точках планеты. Вместе с тем, страны демократии в западной модели уже 10 лет находятся в состоянии турбулентности касательно политики», - сказал Ерлан Саиров на заседании экспертного клуба «Sarap».

По его словам, каждая страна демонстрирует создание новых моделей взаимоотношений между властью и обществом, человеком и государством для своего развития.

«Одна из таких моделей – степная демократия, которая существует в казахских традициях. С момента создания казахского общества, когда казахи были сплоченными, никто не смог захватить нашу страну. Поэтому основной смысл Национального курултая – объединение представителей различных политических спектров внутри страны для развития государства, минимизации влияния внешних конфликтов глобального типа на Казахстан», - отметил депутат.

«У нас могут быть разные взгляды, может быть разное видение жизни, но наша главная ценность – независимость Казахстана. В этом контексте мы все должны объединиться. На мой взгляд, основная цель курултая – сделать важные шаги для дальнейшего развития Независимости Казахстана», - заключил Е. Саиров.


Курултай   Общество   Политика  
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