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    12:52, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Во всем мире пассажирские перевозки убыточны — Жанибек Тайжанов

    КТЖ планирует летом перевезти 4,2 млн пассажиров
    Фото: КТЖ

    Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов в кулуарах Сената заявил, пассажирские перевозки убыточны во всем мире, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса заявил, что без субсидирования стоимость билетов на поезда для пассажиров вырастет в три раза. Жанибек Тайжанов прокомментировал это высказывание.

    — Все верно, сегодня пассажирская отрасль субсидируется за счет государства. Цены на билеты начинаются, если брать пригородное движение, от порядка 600-700 тенге до 3 тыс. тенге. Если брать стандартные поезда, то цены начинаются от 2,5 тыс до 20 тыс. тенге. Если сейчас полностью государство не будет нам помогать и субсидировать, то цена билета вырастет в два раза по всем маршрутам. Во всем мире пассажирские перевозки убыточны, за исключением такой страны, как Япония, — высказался Тайжанов.

    По его словам, в Японии пассажирские перевозки зарабатывают за счет того, что в стране очень высокая плотность населения.

    Теги:
    Сенат Парламента Транспорт Поезда Железная дорога
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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