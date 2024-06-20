Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов в кулуарах Сената заявил, пассажирские перевозки убыточны во всем мире, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса заявил, что без субсидирования стоимость билетов на поезда для пассажиров вырастет в три раза. Жанибек Тайжанов прокомментировал это высказывание.

— Все верно, сегодня пассажирская отрасль субсидируется за счет государства. Цены на билеты начинаются, если брать пригородное движение, от порядка 600-700 тенге до 3 тыс. тенге. Если брать стандартные поезда, то цены начинаются от 2,5 тыс до 20 тыс. тенге. Если сейчас полностью государство не будет нам помогать и субсидировать, то цена билета вырастет в два раза по всем маршрутам. Во всем мире пассажирские перевозки убыточны, за исключением такой страны, как Япония, — высказался Тайжанов.

По его словам, в Японии пассажирские перевозки зарабатывают за счет того, что в стране очень высокая плотность населения.