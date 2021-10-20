Во всех вузах РК созданы системы безопасности – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех вузах РК созданы системы безопасности. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством рекомендовано вузам с нового учебного года снизить нагрузку преподавателей до 680 часов. Так, вузами проработан расчет нагрузки и составлено расписание занятий, с учетом наполняемости аудиторий и интервалов на их дезинфекцию», – сказал К. Ергалиев.

По его словам, все вузы обеспечены наблюдательными видеосистемами. Видеозаписи сохраняются в течение 30 дней. С начала года Министерством проведены три мониторинга для проверки готовности подведомственных вузов к новому учебному году, в том числе проведена оценка систем безопасности. Мониторинги проводились в августе, сентябре и октябре. Всем вузам дано поручение о создании систем безопасности, включающих тревожные кнопки, звуковое обеспечение, оборудование для распознания лиц, турникеты, подключение к центру оперативного управления. Вузами на регулярной основе проводятся учения по обеспечению безопасности.

Также вице-министр сообщил, что вузы провели работу по наполнению контента на цифровых платформах, возобновлены академическая мобильность, зарубежные стажировки обучающихся, за исключением стран, где действуют ограничительные меры.