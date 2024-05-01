Во всех уголках мира – что объединяет казахстанцев за рубежом

1 мая – День единства народа Казахстана. В узком смысле, это дата, демонстрирующая согласие в обществе Казахстана, между диаспорами других этносов. В широком же смысле, это праздник общности интересов и единства миллионов судеб людей различных народностей и этносов, считающих себя частью казахского народа. Какой вклад вносят в укрепление единства народа Казахстана наши соотечественники, по разным причинам находящиеся за рубежом, читайте в материале корреспондента Kazinform.

Сколько казахов находится за границей?

Согласно предоставленной нам НАО «Фонд соотечественников» информации, число казахов, живущих за пределами Казахстана, может достигать 5 миллионов. По официальным данным, их численность превышает 3 миллиона и все они живут в более чем 40 странах.

По данным департамента анализа и стратегического развития Фонда, на сегодняшний день в Китае проживает 1,6 миллиона казахов, в России - 591 тысяча, в Узбекистане - 821 тысяча. Как отметили в Фонде, что это казахи, которые живут на своей исторической родине, которая с древних времен считалась казахской землей, затем в результате геополитических изменений, произошедших в последние 2-3 столетия, они оказались за границей.

Кроме того, в Монголии проживает 121 тысяча казахов, в Кыргызстане - 35 тысяч, в Турции - 30 тысяч, в США - 17 тысяч, в Иране - 10 тысяч и в Туркменистане - около 9 тысяч.

- В 50-е годы прошлого века казахи с Алтая переселялись в Турцию, а в 60-70-е годы - в страны Европы. Из числа их потомков 17 тысяч живут в Германии, 2 тысячи - во Франции, 1 000 - в Великобритании, 300 человек - в Австрии, 300 - в Швейцарии, 90 - в Бельгии, 70 - в Дании, 30 - в Норвегии, – сообщили в Фонде

Также по информации «Фонда соотечественников», в разных уголках мира проживают еще около 250 тысяч граждан Казахстана. Часть из их получают за границей образование, другие находятся там официально по службе, остальные ищут работу.

- Точных данных о численности казахстанцев, находящихся за границей на учебе, работе и по другим причинам, нет. Но, по имеющимся у нас данным, в России 60 тысяч, в Турции - 40 тысяч, в Германии - 50 тысяч, в США - 50-60 тысяч, в Южной Корее - 10 тысяч, в Польше - 10 тысяч, в Великобритании - 4 тысячи, в Канаде - 3,5 тысячи, в Швеции 1,2 тысячи казахстанцев живут в связи с обучением, работой и по другим причинам, – сообщает Фонд.

По данным Фонда, существует более 200 объединений и организаций, объединяющих казахстанцев за рубежом. Из них около 100 - в России, около 20 - в Узбекистане, в Европе - более 40, в странах Азии - около 30, в США и Канаде - более 10.

По данным Министерства иностранных дел РК, в консульствах Казахстана в других государствах зарегистрировано 64 013 граждан, то есть, только 64 тысячи из 250 тысяч казахстанцев, о которых сообщает «Фонд соотечественников», посчитали нужным встать на консульский учет.

Фото: Kazinform

Польза социальных сетей

Просматривая социальные сети, мы убедились, что граждане Казахстана живут в Америке, Азии, Европе, Австралии и даже на островах в океанах. Мы связывались с ними через аккаунты в соцсетях, просили кратко высказать свое мнение о их организованности и сплоченности. Ответили нам все, кроме соотечественников, находящихся в Африке. Все в один голос говорят, что «пока есть традиционные праздники, казахстанцы за рубежом обязательно будут объединяться».

В беседах с соотечественниками, живущими в разных уголках мира, мы заметили, что есть разница между официальными данными о численности граждан Казахстана за рубежом и реальной ситуацией.

Например, наша соотечественница Шынар Иманкул, работающая в Южной Корее координатором отдела внешнего партнерства по Центральной Азии Бостонской стоматологической клиники, говорит, что численность находящихся там казахов превышает 40 тысяч. По официальным данным, в этой стране находятся от 10 тысяч до 32 тысяч казахстанцев. Этому есть объяснение - в Корее, где, как считается, зарплаты гораздо выше наших, есть те, кто работает на законных основаниях, а есть въехавшие по безвизовому режиму и оставшиеся там соотечественники.

- Хотя наши соотечественники есть во всех уголках мира, думаем, что они не так организованы, как казахи в Корее. Здесь у каждого казаха в сотовом телефоне есть 5-6 чатов, посвященных работе местных ассоциаций. В этих чатах мы приобщаем к себе приезжающих в страну соотечественников, помогает им быстрее решать вопросы с работой, жильем. Оказываем всемерную поддержку в открытии своего дела в тех сферах, которые им нравятся, а не только помогаем устроиться на черную работу. Мы в Корее на высоком уровне отмечаем праздники нашей страны. Например, в этом году при помощи Центра «Армандас-ай» мы отметили Наурыз на свежем воздухе, на природе. У нас часто проходят различные встречи, вечера нетворкинга, – сказала Шынар.

Даурен Абдыкерим считает, что благодаря организованности наших соотечественников в «стране утренней свежести» пропагандируется и казахский менталитет.

- Благодаря нашей организованности мы и здесь показываем свой менталитет. Организовываем концерты, где поем казахские песни, показываем наши танцы. Если кратко, то мы многое можем привнести в местную культурную жизнь и многое можем принять, синтезировать. Наша организованность – это большая поддержка, особенно для вновь прибывающих в Корею казахстанцев. Некоторых, по их просьбе, мы даже встречаем в аэропорту. Помогаем снять квартиру, найти работу. В общем, поддерживаем с момента прибытия в Корею до адаптации. Потому что на первых порах бывает трудно приспособиться к местному порядку, климату, среде. Есть также языковой вопрос. Среди нас есть живущие здесь 5-6 лет. Поскольку они хорошо знают язык, мы часто обращаемся к ним за помощью. За такую помощь полагается небольшая плата, об этом тоже надо знать. Мы постоянно следим за ситуацией в нашей стране. Во время паводка, по инициативе наших блогеров, мы направили помощь от имени казахстанцев в Корее. Все это возможно благодаря нашей сплоченности, – говорит Даурен.

Фото: Kazinform

По словам нашей соотечественницы в США Жулдызай Исмаиловой, трудно назвать точную численность казахстанцев в Америке. Есть те, кто находится здесь законно, есть те, кто незаконно.

- Мы слышали, что здесь около 100 тысяч казахов. Если говорить о единстве казахов в США, то вспоминаются общие чаты в WhatsApp и Telegram, через которые мы поддерживаем связь друг с другом. Переехавшие сюда первым делом присоединяются к этим чатам. Там мы оказываем друг другу поддержку, по мере возможностей. Подсказываем, как открыть банковскую карту, оформить водительское удостоверение и решать другие вопросы, необходимые в повседневной жизни. Могу сказать, что мы здесь отмечаем День Независимости, Наурыз мейрамы. Во всех 50 штатах есть казахские диаспоры и ассоциации казахстанцев. Не только Наурыз, мы не забываем и айт. Устраиваем ауыз ашар, вместе отмечаем Курбан айт, – говорит Жулдызай.

Наверное, можно сказать, что в организованности казахстанцев в США и Европе народ Казахстана убедился во время пандемии COVID-19. Когда в стране не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких, все СМИ писали о том, как наши соотечественники в США и Европе, объединившись с соотечественниками, живущими там, протянули руку помощи.

Руслан Токболат, который в качестве сопредседателя казахско-швейцарской ассоциации BIRLIK организовывал оказание помощи, говорит, что казахи в Европе не делятся на кандасов и казахстанцев, они тесно общаются.

- В этой стране есть наши соплеменники, которые в трудные времена нашли убежище в Турции, затем переселились в Швейцарию. В целом, около 95% казахов в Швейцарии – наши земляки, недавно приехавшие из Казахстана. Большая их часть приехала по служебным делам, в связи с жизненной ситуацией или на обучение. Но мы не делимся на приехавших раньше и приехавших позже. Стараемся объединить всех земляков и кандасов, работаем с ними вместе, живем дружно, – говорит Руслан.

Напомним, ранее в одном из материалов мы рассказывали о том, как дружно живут около 500 наши соотечественников на острове Бали в Индонезии.



В заключение можно отметить, что по мере развития глобализации перечень стран, куда отправляются работать или учиться казахстанцы, становится все больше. Но пока есть приверженность единству и родной культуре, любовь к Родине, наших соотечественников не отлучит от казахского мира никакая сила, никакая комфортная и беззаботная жизнь.