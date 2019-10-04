+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 7 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Во всех учебных заведениях Кызылординской области прошел экологический час

4 Октября 2019 00:55
Поделиться:
Во всех учебных заведениях Кызылординской области прошел экологический час

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках общенациональной акции «Вместе – за чистый Казахстан» во всех учебных заведениях Кызылординской области состоялся экологический час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Новости по теме

190 тысяч детей приняли участие в экочасе в ВКО
Более 140 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадят в Алматы 10 тысяч деревьев посадили актюбинские школьники Алия Назарбаева призвала поддержать проведение экологических часов в школах

Заместитель акима области Наурызбай Байкадамов посетил областную школу–интернат для одаренных детей №4 имени Е. Ауельбекова, в которой был организован экочас.

В рамках общенациональной акции «Вместе - за чистый Казахстан», предложенной Главой государства, сегодня во всех общеобразовательных школах проводится национальный экологический час. Цель - привлечение подрастающего поколения к вопросам бережного отношения и сохранения природных ресурсов.

В акции приняли участие свыше 160 тыс. учащихся из 293 школ области. На территории своих учебных заведений они высадили деревья.

Государство уделяет большое внимание улучшению экологической ситуации в регионах. Под особым контролем Правительства находятся проблемы Приаралья. Тому доказательство – реализация проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря», который инициировал Елбасы.

«Наша общая задача - заботиться, защищать, сохранять и улучшать природные ресурсы нашего региона. Для этого необходимо проводить планомерную работу по воспитанию заботливого будущего поколения», - сказал заместитель акима области.

Как сообщалось ранее, в рамках рабочей поездки главы Правительства Казахстана Аскара Мамина в Туркестанскую область вчера, 2 октября, состоялся запуск республиканской акции по посадке деревьев.

Фото: e-kyzylorda.gov.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Экология,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив