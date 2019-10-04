Во всех учебных заведениях Кызылординской области прошел экологический час

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках общенациональной акции «Вместе – за чистый Казахстан» во всех учебных заведениях Кызылординской области состоялся экологический час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Заместитель акима области Наурызбай Байкадамов посетил областную школу–интернат для одаренных детей №4 имени Е. Ауельбекова, в которой был организован экочас.

В рамках общенациональной акции «Вместе - за чистый Казахстан», предложенной Главой государства, сегодня во всех общеобразовательных школах проводится национальный экологический час. Цель - привлечение подрастающего поколения к вопросам бережного отношения и сохранения природных ресурсов.

В акции приняли участие свыше 160 тыс. учащихся из 293 школ области. На территории своих учебных заведений они высадили деревья.

Государство уделяет большое внимание улучшению экологической ситуации в регионах. Под особым контролем Правительства находятся проблемы Приаралья. Тому доказательство – реализация проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря», который инициировал Елбасы.

«Наша общая задача - заботиться, защищать, сохранять и улучшать природные ресурсы нашего региона. Для этого необходимо проводить планомерную работу по воспитанию заботливого будущего поколения», - сказал заместитель акима области.

Как сообщалось ранее, в рамках рабочей поездки главы Правительства Казахстана Аскара Мамина в Туркестанскую область вчера, 2 октября, состоялся запуск республиканской акции по посадке деревьев.

Фото: e-kyzylorda.gov.kz