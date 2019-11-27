Во всех школах Жамбылской области установят системы видеонаблюдения и снесут уличные туалеты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области принимают меры по обеспечению безопасности детей в учреждениях образования в связи с недавним трагическим случаем в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, трагический случай произошел в школьном туалете СШ №6 города Тараза. Досудебное расследование началось по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК. По горячим следам задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за подобное преступление, не женат. В 17 лет он был лишен свободы за изнасилование, но затем освободился условно-досрочно.

В связи с трагическим случаем в Таразе 17 человек – работники полиции и сферы образования - привлечены к ответственности либо потеряли свои рабочие места.

Отметим, что в 2018 году было поручение Главы государства, согласно которому для обеспечения безопасности детей в стране принимаются меры по стопроцентному обеспечению школ и детских садов камерами видеонаблюдения.

В Жамбылской области на конец 2018 года видеокамеры были установлены в 90 процентов учреждений образования. Сегодня 435 из 442 школ региона имеют видеокамеры – это 98 процентов. Что касается государственных детских садов, то эти учреждения образования оснащены стопроцентно, отметили в управлении образования региона.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, аким области Аскар Мырзахметов на экстренном совещании в связи с произошедшей трагедией с участием управлений и служб, отвечающих за безопасность детей в учреждениях образования, дал ряд поручений.

Принято решение обеспечить все школы видеокамерами стопроцентно, для чего управлению экономики и бюджетного планирования изыскать средства в размере 54 миллиона тенге. Кроме того, поручено убрать все уличные туалеты в школах. Также пересмотрят соответствие функциональных обязанностей директоров школ, их заместителей и школьных психологов в соответствии с требованиями безопасности и качества учебного процесса, а также недопущением сокрытий правонарушений учащихся. Департаменту полиции поручено обеспечить полную безопасность школьников - сотрудники полиции совместно с представителями школьной администрации будут ежедневно патрулировать прилегающие к школам территории. Пересмотрен алгоритм действий школьных инспекторов. Прорабатывается вопрос вывода изображений из школьных камер видеонаблюдения не только в кабинет директора, но и в кабинеты заместителя директора по воспитательной работе и школьного инспектора.

Отмечается, что впредь в случае правонарушений на территории школ директора будут освобождены от должности.