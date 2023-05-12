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Во всех школах Казахстана проходят антитеррористические учения

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Мая 2023, 09:53
Во всех школах Казахстана проходят антитеррористические учения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 мая Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК во всех школах страны проведет учения, направленные на антитеррористическую защиту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В них примут участие ученики государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организации образования.

В ходе мероприятия алгоритмы, утвержденные в рамках «Инструкции по организации антитеррористической защиты объектов образования», будут отработаны на практике и при необходимости послужат основой для их совершенствования.

«Министерство уделяет особое внимание безопасности детей, комплексному проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую защиту в школах. В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов: инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них, инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся, проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Учения проводятся только в профилактических целях.

Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств – ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности с соблюдением надлежащей безопасности.

Ранее депутат Мажилиса Константин Авершин заявил о несоответствии техническим требованиям многих охранных организаций школ Казахстана.


Учения   Образование   Безопасность   Минпросвещения РК   школа  
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