Во всех секторах экономики наблюдается рост налоговых поступлений – Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте налоговых поступлений во всех секторах экономики в 2019 году заявил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года во все секторах экономики наблюдается рост налоговых поступлений, за исключением горно-добывающей промышленности. Это обусловлено снижением цен в сравнении с предыдущим годом на нефть на 10% и на металлы - на 13% в среднем. Один из основных показателей – сокращение недоимки и переплаты. Принятые меры по улучшению администрирования позволили достигнуть самого большого снижения переплаты за последние 4 года: с 2,3 трлн тенге до 2,1 трлн тенге. По итогам 2019 года она снизилась на 157 млрд, или на 7%. За счет принятия мер взыскания обеспечено снижение налоговой задолженности на 12%, или 28,3 млрд тенге, которое на 1 января 2020 года составило 204 млрд тенге», - сказал Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в прошлом году были выработаны и применены новые методы дистанционного администрирования.

«В целях повышения прозрачности государственных закупок сегодня требуется подтверждение финансовой устойчивости участниками госзакупок. Это дополнительно обеспечило уплаты в бюджет более 1 млрд тенге 58 налогоплательщиками. Также продолжается реализация проекта «Казначейское сопровождение» - при строительстве проводится анализ взаиморасчетов генподрядчиков с субподрядчиками по трем уровням рисков. В рамках мониторинга охвачено более 150 строительных объектов, оборот участников вырос на 43%, уплата налогов - на 56%», - отметил глава комитета.

«Кроме того, реализуется пилотный проект, запущенный в прошлом году по выявлению рисковых компаний и ограничению по ним выписок электронных счетов-фактур на ранней стадии. С начала проекта предотвращено неправомерное отнесение в зачет 30 млрд НДС. Все это положительно повлияло на повышение налоговой культуры и дисциплины. По результатам налогового мониторинга обеспечен рост на 36%, или 323 млрд тенге», - заключил представитель Минфина.