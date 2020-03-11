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Во всех секторах экономики наблюдается рост налоговых поступлений – Комитет госдоходов

11 Марта 2020 17:05
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Во всех секторах экономики наблюдается рост налоговых поступлений – Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте налоговых поступлений во всех секторах экономики в 2019 году заявил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам прошлого года во все секторах экономики наблюдается рост налоговых поступлений, за исключением горно-добывающей промышленности. Это обусловлено снижением цен в сравнении с предыдущим годом на нефть на 10% и на металлы - на 13% в среднем. Один из основных показателей – сокращение недоимки и переплаты. Принятые меры по улучшению администрирования позволили достигнуть самого большого снижения переплаты за последние 4 года: с 2,3 трлн тенге до 2,1 трлн тенге. По итогам 2019 года она снизилась на 157 млрд, или на 7%. За счет принятия мер взыскания обеспечено снижение налоговой задолженности на 12%, или 28,3 млрд тенге, которое на 1 января 2020 года составило 204 млрд тенге», - сказал Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в прошлом году были выработаны и применены новые методы дистанционного администрирования.

«В целях повышения прозрачности государственных закупок сегодня требуется подтверждение финансовой устойчивости участниками госзакупок. Это дополнительно обеспечило уплаты в бюджет более 1 млрд тенге 58 налогоплательщиками. Также продолжается реализация проекта «Казначейское сопровождение» - при строительстве проводится анализ взаиморасчетов генподрядчиков с субподрядчиками по трем уровням рисков. В рамках мониторинга охвачено более 150 строительных объектов, оборот участников вырос на 43%, уплата налогов - на 56%», - отметил глава комитета.

«Кроме того, реализуется пилотный проект, запущенный в прошлом году по выявлению рисковых компаний и ограничению по ним выписок электронных счетов-фактур на ранней стадии. С начала проекта предотвращено неправомерное отнесение в зачет 30 млрд НДС. Все это положительно повлияло на повышение налоговой культуры и дисциплины. По результатам налогового мониторинга обеспечен рост на 36%, или 323 млрд тенге», - заключил представитель Минфина.


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Ключевые слова: Экономика, Минфин РК, Налоги,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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