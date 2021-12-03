Во всех регионах страны стартовала благотворительная акция «Ел тірегі - Елбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня Независимости Республики Казахстан и преддверии Нового года Благотворительный Фонд «Халык» при содействии столичного акимата продолжает добрую традицию и запускает очередную масштабную благотворительную акцию «Ел тірегі - Елбасы». Акция стартовала во всех регионах страны 2 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Благотворительный Фонд «Халык» не впервые проводит социально значимую акцию «Ел тірегі - Елбасы». Так, десятки тысяч семей с апреля 2020 года по июль 2021 года получали необходимую помощь – итого было распределено более 80 000 продуктовых наборов общим весом свыше 4 млн кг. На системной основе поддержка оказывалась малообеспеченным, многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении.

В декабре 20 000 семей по всей Республике Казахстан в очередной раз получат продовольственные наборы - более одного млн кг необходимых продуктов на общую сумму 520 млн тенге. Каждой семье передадут набор весом 50 кг, состоящий из продуктов: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушёнка, сахар, чай и новогодний набор конфет.

«Очень важно делиться теплом с теми, кому это действительно необходимо, благодаря оказываемой помощи ощущение праздника приходит и тем, кто попал в сложные жизненные обстоятельства», – говорится в обращении Фонда.

Помощь в рамках акции будет оказана до Дня Независимости РК. Адресную доставку продуктовых корзин до получателей обеспечат волонтеры, согласно спискам, предоставленным региональными акиматами.

«С наилучшими пожеланиями Фонд «Халык» передает продуктовые наборы, тем семьям, которым эта помощь необходима. Мы выражаем искреннюю благодарность всем участникам акции за высокую социальную ответственность, способность сопереживать и желание поддержать тех, кто в этом нуждается!» - говорится в обращении Председателя Попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.

Благотворительный Фонд «Халык» призывает представителей бизнес-сообществ и другие благотворительные организации объединиться и поддержать декабрьскую акцию «Ел тірегі – Елбасы».

Стоит отметить, что текущий год в столице прошел под эгидой «Марафона добрых дел», приуроченного к 30-летию Независимости. В городе провели сотни благотворительных мероприятий, свыше 10 тысяч семей получили помощь в виде продуктовых корзин и вещей первой необходимости. Также волонтеры оказывали помощь многодетным семьям, одиноким пожилым людям в очистке их дворов от снега и наледи.