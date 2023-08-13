Во всех регионах страны объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах страны 13 августа объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В г. Алматы и его прилегающих территориях в связи с выпавшими и продолжающимися сильными дождями будет наблюдаться формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, разливы и подтопления.

В г. Астана 13 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

Алматинская область. 12-13 августа в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования селей в бассейне реки Киши Алматы.

Абайская область. 13 августа на большей части области ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Семей 13 августа ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Акмолинская область. 13 августа на востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. 13 августа на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кокшетау 13 августа ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15 м/с.

Актюбинская область. 13-14 августа на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область. 13 августа днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В г. Атырау 13 августа днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область. 13 августа ночью на севере, востоке, юге, днем на большей части ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Вг. Усть-Каменогорск 13 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

Жамбылская область. 13-15 августа в горных районах области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, ночью 13 августа в горных районах, днем 13, сутки 14-15 августа на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 13-15 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Тараз 13-15 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу. 13 августа ночью на юге, в горных районах области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25-28 м/с. 13 августа на юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Талдыкорган 13 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Западно-Казахстанская область. 13 августа днем на юго-западе области сохраняется сильная жара 37 градусов. 13 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Уральск 13 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

Карагандинская область. 13 августа на севере, востоке, в центре ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Караганда 13 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем ожидаются порывы 15 м/с.

Костанайская область. 13 августа ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. 13 августа на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область. 13 августа в области ожидается ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. 13-15 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда 13 августа ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с. 13-15 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангыстауская область. 13 августа днем на большей части области сохраняется сильная жара 38-40 градусов. 13 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Актау: 13 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область. 13 августа на юге, в центре области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Павлодар 13 августа ожидается утром сильный дождь, гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.

Северо-Казахстанская область. 3 августа на севере, востоке области ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В г. Петропавловск 13 августа днем ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

Туркестанская область. 13 августа в горах ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Туркестан 13 августа днем ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Улытауская область. 13 августа днем в центре, на юге ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15-20 м/с. В г. Жезказган 13 августа днем ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15 м/с.

В г. Шымкент 13 августа днем ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.