+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Во всех регионах РК перевыполнены планы по доходам – министр финансов

11 Августа 2021 10:11
Поделиться:
Во всех регионах РК перевыполнены планы по доходам – министр финансов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет чего обеспечено перевыполнение плана по неналоговым поступлениям. Об этом рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования Принять меры по снижению инфляции поручил Аскар Мамин Какие регионы показывают наибольший рост темпов производства

«Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено в основном по штрафам, пеням, санкциям и взысканиям, налагаемые госорганами. План по поступлениям от продажи основного капитала перевыполнен в основном за счет увеличения поступлений от реализации материальных ценностей государственного материального резерва путем проведения аукциона. В прошлом году основная часть материальных ценностей была передана на баланс других госорганов безвозмездно, то есть реализация материальных ценностей не осуществлялась», - сказал министр финансов.

По словам Ерулана Жамаубаева, доходы местных бюджетов исполнены на 116,8% и составили 2 трлн. 191 млрд. тенге.

«План перевыполнен на 315 млрд тенге, из них по налогам – на 264 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены», - отметил министр.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Минфин РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования
Принять меры по снижению инфляции поручил Аскар Мамин
Какие регионы показывают наибольший рост темпов производства
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
3 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
4 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
5 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
6 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Читайте также
Что повлияло на рост темпов производства, рассказали в Правительстве
Контролем охвачено 583 тысячи процедур госзакупок на сумму более 4,9 трлн тенге
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив