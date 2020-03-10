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вчера 20:36
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Во всех регионах планы доходов перевыполнены – Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собственные доходы местных бюджетов составили 559 млрд.тенге за январь-февраль 2020 года. Об этом на заседании Правительства заявил министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«Собственные доходы местных бюджетов составили 559 млрд тенге и перевыполнены на 174 млрд.тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены», - сказал Алихан Смаилов.
Расходы государственного бюджета, по его словам, исполнены на 96,5%, республиканского – 97,1%, местных бюджетов – 96,9%.
«Расходы республиканского бюджета составили 2 трлн 102 млрд тенге. Не исполнено - 62 млрд тенге, из них экономия – 10 млрд тенге», - добавил Алихан Смаилов.
Ранее министр сообщил, что доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) исполнены на 97,3% к плану отчетного периода, республиканского - на 83%, местных бюджетов – на 145,3.
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