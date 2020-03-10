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Во всех регионах планы доходов перевыполнены – Алихан Смаилов

10 Марта 2020 10:13
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Во всех регионах планы доходов перевыполнены – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собственные доходы местных бюджетов составили 559 млрд.тенге за январь-февраль 2020 года. Об этом на заседании Правительства заявил министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Собственные доходы местных бюджетов составили 559 млрд тенге и перевыполнены на 174 млрд.тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены», - сказал Алихан Смаилов.

Расходы государственного бюджета, по его словам, исполнены на 96,5%, республиканского – 97,1%, местных бюджетов – 96,9%.

«Расходы республиканского бюджета составили 2 трлн 102 млрд тенге. Не исполнено - 62 млрд тенге, из них экономия – 10 млрд тенге», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее министр сообщил, что доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) исполнены на 97,3% к плану отчетного периода, республиканского - на 83%, местных бюджетов – на 145,3.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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