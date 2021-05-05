Во всех регионах Казахстана вакцина есть - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры предпринимаются Министерством здравоохранения для увеличения темпов вакцинации, рассказал глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас сейчас вакцинация является, наверное, ключевым инструментом выхода из пандемии. Правительство действительно подтвердило готовность по обеспечению доступа к вакцинации 2 млн граждан страны в апреле, 2,3 млн доз вакцин мы завезли в Казахстан. На сегодняшний день 1,4 млн граждан привиты первым компонентом. Сама вакцинация добровольная. Мы обеспечили максимальную доступность, во всех регионах Казахстана вакцина есть. 1400 пунктов вакцинации сейчас организованы: в крупных торговых центрах, выездные бригады – 300 таких выездных бригад, которые выезжают в коллективы», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Он уточнил, что вакцина в наличии есть, также имеются четкие графики поставок.

«Мы с регионами работаем. Если вы видите, допустим, вчера 117 тысяч граждан получили вакцины. То есть, темпы наращиваются. Самое главное, граждане наши осознали. Сначала шли с осторожностью на вакцинацию. Сейчас они видят, очень много знакомых привито, не видят каких-то осложнений. Поэтому сейчас мы видим, что уже активность граждан повышается и для нас очень важно через разъяснение, через доступность, через обеспечение количества вакцин. Сейчас доступны три вакцины на рынке. Мы для наших граждан постараемся максимально обеспечить условия для вакцинации», - заявил глава Минздрава.