Во всех регионах Казахстана вакцина есть - Алексей Цой
«Для нас сейчас вакцинация является, наверное, ключевым инструментом выхода из пандемии. Правительство действительно подтвердило готовность по обеспечению доступа к вакцинации 2 млн граждан страны в апреле, 2,3 млн доз вакцин мы завезли в Казахстан. На сегодняшний день 1,4 млн граждан привиты первым компонентом. Сама вакцинация добровольная. Мы обеспечили максимальную доступность, во всех регионах Казахстана вакцина есть. 1400 пунктов вакцинации сейчас организованы: в крупных торговых центрах, выездные бригады – 300 таких выездных бригад, которые выезжают в коллективы», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в ходе пленарного заседания Мажилиса.
Он уточнил, что вакцина в наличии есть, также имеются четкие графики поставок.
«Мы с регионами работаем. Если вы видите, допустим, вчера 117 тысяч граждан получили вакцины. То есть, темпы наращиваются. Самое главное, граждане наши осознали. Сначала шли с осторожностью на вакцинацию. Сейчас они видят, очень много знакомых привито, не видят каких-то осложнений. Поэтому сейчас мы видим, что уже активность граждан повышается и для нас очень важно через разъяснение, через доступность, через обеспечение количества вакцин. Сейчас доступны три вакцины на рынке. Мы для наших граждан постараемся максимально обеспечить условия для вакцинации», - заявил глава Минздрава.