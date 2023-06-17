Во всех регионах Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поле повышенного давления сохранит свое влияние на востоке, в центре, юге РК, где 17 июня ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Западные, северные регионы Казахстана окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град. На большей части республики будет наблюдаться усиление ветра.

Днем на большей части области Улытау, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, на юге Актюбинской, Атырауской областей сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе Павлодарской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, Карагандинской, в южной половине Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.