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Во всех регионах Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Июня 2023, 00:20
Во всех регионах Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поле повышенного давления сохранит свое влияние на востоке, в центре, юге РК, где 17 июня ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Западные, северные регионы Казахстана окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град. На большей части республики будет наблюдаться усиление ветра.

Днем на большей части области Улытау, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, на юге Актюбинской, Атырауской областей сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе Павлодарской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, Карагандинской, в южной половине Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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