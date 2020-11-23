Во всех регионах активно работают НПО – Бану Нургазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня начал свою работу IX Гражданский форум. Первый Гражданский форум прошел 14 октября 2003 года. С тех пор в нашей стране уделяется большое внимание развитию третьего сектора. Сейчас в Казахстане зарегистрировано более 22 тысяч неправительственных организаций. О развитии гражданского общества в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

«Для чего нужно гражданское общество? Во-первых, гражданское общество совместно с активистами из народа, различными институтами вносит свой вклад в решение проблем населения. В развитых странах эта сфера хорошо развита. Насколько развито гражданское общество в Казахстане? Некоторое время назад была создана соответствующая концепция и определены некоторые задачи по этому направлению. Сейчас основная часть этих задач решена. Можно сказать, что неправительственные организации, находящиеся между властью и народом, показали значительный уровень развития. Во всех регионах страны неправительственные организации активно работают», – сказала Б.Нургазиева.

Президент Гражданского альянса также напомнила, что в августе текущего года была принята Концепция развития Гражданского общества в Республике Казахстан на 2020-2025 годы. Был проведен анализ текущей ситуации, изучен международный опыт, а также предусмотрены шаги по развитию сферы гражданского общества в нашей стране.

«Предложение вносятся до сих пор. Думаю, что после 2025 года будут внесены изменения. В частности, я посчитала правильным вести оценку работы НПО в регионах, их партнерству с государственными органами. Я объездила ряд областей. В основной части НПО значительно повысилась профессиональная квалификация. Изменения, происшедшие за 20 лет, отчетливо видны. Сейчас они четко ставят цели в своей работе, поднимают важные вопросы. То есть, они перестали быть сторонними наблюдателями», – отметила Б.Нургазиева.

Ответственность гражданского общества

По мнению Б.Нургазиевой, сейчас НПО стали способными выполнять некоторые государственные функции.

«Я поддерживаю эту их инициативу. Если говорить о медиации, то в каждом регионе есть НПО, выполняющие работу медиаторов. У них уже накоплены значительный опыт», – сказала Б.Нургазиева.

В целом, есть НПО, работающие в разных сферах. В ходе поездки по регионам президент Гражданского альянса проводила встречи с представителями НПО. Обсуждались вопросы финансирования, обращалось особое внимание на препятствии при выделении средств, были обозначены трудности в сфере государственных закупок. С учетом этого, готовятся предложения по внесению поправок в законодательство.

«Важно, насколько результативны реализованные проекты. У нас, в большинстве случаев, нет результатов. После получения гранта, в первую очередь, уделяется внимание отчетности. Вследствие этого теряется важность выполненной работы. Теперь мы намерены внести соответствующие предложения в Министерство информации и общественного развития. Со стороны руководства указанного Министерства наши предложения получили поддержку. Глава государства постоянно уделяет внимание использованию потенциала гражданского общества. То есть, он призывает совместно решать задачи, стоящие перед государством. Часть населения мало знает о роли гражданского общества. В гражданское общество входят и политические партии, и профсоюзы, и неправительственные организации. НПО не борются за власть, как политические партии», – сказала президент Гражданского альянса.

Активность НПО

«Сейчас имеется 22 тысячи НПО. Из них 5 тысяч в числе вошедших в реестр, получающих деньги от министерств или государственных органов, работающих. В целом, 15 тысяч продолжают активно работать. Часть из них получают деньги из-за рубежа или от отечественных доноров. Они продолжают работу совместно с различными фондами в нашей стране. Со стороны Министерства информации и общественного развития я вижу 100-процентную поддержку. Я довожу запросы представителей гражданского общества, представители ведомства уделяет всем внимание. Уверена, что в рамках принципа «слышащего государства» будут достигнуты хорошие результаты», – сказала Б.Нургазиева.

Обязанности наблюдателя на выборах

«Если политические партии борются за власть, то неправительственный сектор способствует тому, чтобы борьба велась честно и справедливо. Значение и важность неправительственного сектора, как наблюдателей во время избирательной кампании, заключается в этом. Если политические партии сильны – это один из признаков развитого государства. В чем заключается работа НПО? Они, как представители народа, придают особое значение правильному проведению выборов. Во время избирательной кампании мы, Гражданский альянс, будем вести наблюдение во всех регионах. Даже если мы не сможем охватить все 100 процентов избирательных участков, в каждой области будут наши представители. Мы составим списки НПО в регионах, проведем обучение наблюдателей. Будем разъяснять им основы влияния на прохождение выборов в рамках норм законодательства. Самое главное – выборы должны пройти честно и открыто. Потому, что человек, ставший депутатом должен соответствовать запросам населения. Поэтому, важно, чтобы они были выбраны в условиях честной конкуренции. Вот, на это мы обращаем внимание. Все политические партии должны участвовать в выборах в условиях равной конкуренции», – сказала Б.Нургазиева.