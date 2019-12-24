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Во всех павлодарских трамваях проезд теперь можно оплатить банковской картой

24 Декабря 2019, 14:01
Во всех павлодарских трамваях проезд теперь можно оплатить банковской картой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре 23 декабря кондукторы всех вагонов по всем маршрутам выходят на линии с валидаторами - устройствами для принятия электронных платежей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

105 валидаторов для АО «Трамвайное управление» были закуплены за счет городского бюджета. Каждый из них обошелся в 80 тысяч тенге.

«За каждым кондуктором закреплен свой валидатор, поэтому мы взяли такое количество», - пояснил председатель правления АО «Трамвайное управление» Муслим Махмудов.

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Трамвайному управлению устройства выданы в аренду, предприятие планирует выкупить валидаторы в течение трех лет.

В тестовом режиме система электронного билетирования была внедрена на некоторых трамвайных маршрутах с июня . По подсчетам, за это время десять процентов пассажиров оплачивали проезд банковской картой. Транзакции составили около восьми миллионов тенге в месяц.

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В целом для вагонов, находящихся на линии, требуется 70 устройств, остальные нужны для замены в случае выхода из строя используемых валидаторов.

Сейчас и весь январь следующего года в трамваях продолжает действовать скидка в 50 процентов за оплату проезда картой Visa любого банка.

«Мы попросили банки, с которыми сотрудничаем, продлить эту акцию еще на полгода. Они дали добро», - сообщил Муслим Махмудов.

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«Валидатор по принципу управления похож на обычный сенсорный телефон. Я бы не сказала, что его сложно использовать, - говорит кондуктор Жанна Уразова. - Лично мне проще использовать валидатор, нежели наличный расчет. Приложил карту - выдал билет, и все. Не нужно считать деньги, искать сдачу».

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В дальнейшем предприятие планирует установить и стационарные валидаторы. Их прибытие ожидается в первом квартале следующего года. С помощью этих устройств пассажиры смогут приобретать билеты самостоятельно. Продолжится и обновление подвижного состава трамвайного управления.

Параллельно электронному билетированию в трамваях действует и привычный способ оплатить поездку в общественном транспорте - наличными.

Банки   Павлодарская область   Транспорт  
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