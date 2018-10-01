«Во всех командах есть легионеры» - спортдиректор «Астаны»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный директор велокоманды Astana Pro Team Сергей Яковлев честно ответил на вопрос корреспондента СИА «SPORTINFORM»: почему в казахстанском проекте так много иностранных спортсменов.

Помимо этого, один из руководителей рассказал о перспективах Алексея Луценко на проходящей в эти дни профессиональной велогонке «Тур Турции-2018», а также разъяснил каким образом капитанский номер в «Астане» достался Жандосу Бижигитову.

- Все наши ожидания на «Туре Турции» от четвертого этапа - именно там будет складываться вся гонка, - отметил Яковлев. - Там финиш в гору. В остальных случаях, выиграть другие этапы для нас очень сложно. Они почти все спринтерские, а все наши ставки на генеральный зачет в лице Алексея Луценко. Поэтому сейчас мы ничего особого не предпринимаем: смотрим на соперников, ждем и контролируем гонку.

- Значит у нашего спринтера Евгения Гидича в Турции просто проба пера? Получится - не получится?

- Он всегда пробует. Другое дело, что пока за два этапа его так и не подпустили к финишным разборкам. С такими большими гонщиками нужно пытаться, бодаться и пробовать - по-другому никак. Даже для тренировки - это очень хорошая гонка.

- Давайте поговорим о перспективах Луценко. Эта гонка идет последней в мировом туре и часто многие команды сюда приезжают расслабленными. В прошлом году здесь выступали всего три профессиональные команды, а в этом их собралось сразу девять. Насколько серьезно можно говорить о шансах капитана «Астаны» на эту гонку?

- Мы будем бороться и только за первое место. Хоть это и последняя гонка в сезоне, но мы бы хотели поставить здесь жирную точку. Нашим основным конкурентом за победу здесь является действующий победитель «Тур Турции» Диего Улисси - итальянец выступает за команду UAE и намерен отстоять свой титул.

- Как получилось, что капитанский, 11 номер достался Жандосу Бижигитову?

- Даже не знаю, мы не придавали этому значение. Луценко едет под 14 - он лидер, но лично для меня все ребята могут стать лидерами. Если кто-то из них уедет в отрыв, сделает результат и до четвертого этапа будет иметь лучшее время в команде, то поддерживать в решающий день мы будем именно его. Вся команда будет работать на него, чтобы он выиграл.

- Весь год ходят разговоры о том, что деньги команды «Астана» уходят на иностранных гонщиков. На этой гонке выступает практически казахстанский состав - сразу шесть человек. Можно ли говорить, что это попытка показать всем казахстанцам, что и наши тоже могут?

- Сильных различий никто не делает - иностранец это или спортсмен с бирюзовым паспортом. Мы команда, единое целое. Вчера нашим лидером был Лопес, а сегодня Луценко - мы подготовили под него ребят, которые помогут ему в борьбе за первое место. А кто он по национальности - для нас никакого значения не имеет.

- Но обыватели думают по-другому. Если это казахстанский проект, то за него должны выступать представители Казахстана.

- Это мировая тенденция. За Эмираты едет Фабио Ару, Бахрейн - Винченцо Нибали. За немецкую команду Bora выступает поляк Петер Саган. Да, у нас есть свои велогонщики, но мы не сможем продержаться только на своих, если хотим выступать на самом высоком уровне. У нас нет такого количества казахстанцев, чтобы закрывать гонки мирового уровня. Во всех командах есть легионеры - их 50 процентов. Поймите это.