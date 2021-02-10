Во всех колониях Павлодара поставили терминалы для жалоб и заявлений

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Раньше заявления осуждённых сначала попадали в администрацию колонии, а теперь желающие могут писать их напрямую государственному или курирующему органу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы Павлодарской области установили терминалы для приёма заявлений от осуждённых. Данное новшество вводится в рамках модернизации пенитенциарной системы республики», - сообщили журналистам в пресс-службе ДУИС по региону.

Заместитель начальника Департамента УИС по Павлодарской области Даулет Искаков рассказал, что по Уголовно-исполнительному Кодексу осуждённые имеют право беспрепятственно получать медицинскую, юридическую и психологическую помощь. А в колониях региона отбывают наказание больше 1600 осуждённых.

«Руководством департамента и учреждений проводится детальная работа по приёму заявлений со стороны осуждённых, еженедельно в колонию выезжают представители департамента. Кроме того, действует график приёма по личным вопросам руководства и сотрудников каждого отдела учреждения», - отметил собеседник.

По его словам, такая процедура позволит более оперативно реагировать на нарушения прав осуждённых.

«Данный терминал позволяет осуждённому напрямую подать заявление в госорган, минуя администрацию учреждения. Если ранее заявление, написанное осуждённым, сначала отдавалось представителю администрации колонии, то сейчас каждый желающий имеет возможность написать напрямую государственному или курирующему органу, - заявил старший помощник прокурора Павлодарской области Ермек Салханов. - Прежде всего, это новшество направлено на пресечение превышения должностных полномочий со стороны сотрудников УИС».

В пресс-службе департамента УС по области подчеркнули, что кроме этой работы, идёт приём по личным вопросам родственников осуждённых, и действует телефон доверия, куда родные заключённых обращаются круглосуточно. Для открытости и гласности работы УИС ведомство ведёт страницы в социальных сетях и официальный сайт ДУИС.





Фото пресс-службы департамента УИС по Павлодарской области.