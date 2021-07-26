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Во время выборов сельских акимов мы увидели активность женщин - Алуа Жолдыбалина

26 Июля 2021 17:22
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Во время выборов сельских акимов мы увидели активность женщин - Алуа Жолдыбалина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина прокомментировала прошедшие выборы сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметила Алуа Жолдыбалина в рамках экспертного заседания, 25 июля уже остается знаменательным днем в истории Казахстана. Среди государств Центральной Азии Казахстан впервые провел выборы акимов на уровне местных органов власти.

«К примеру, согласно правилам выдвижения кандидатов на выборах в Мажилис, в партийных списках внедрена 30-процентная квота для женщин и молодежи. В текущем случае такой квоты нет, но мы уже во время мониторинга регистрации увидели активность женщин в ряде регионов. В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской областях уровень участия женщин в выборах составил 30%. Можем отметить, что активность женщин во время парламентских выборов повлияла и на выборы сельских акимов. Это очень хорошая тенденция, что женщины регистрировались в качестве кандидатов в акимы, а не в депутаты», - считает Алуа Жолдыбалина.

Также она сказала, что число самовыдвиженцев во время вчерашних выборов оставалось высоким. Однако в Актюбинской и Жамбылской областях доля самовыдвиженцев была ниже, там же политические партии выдвинули больше своих кандидатов.

«Явка избирателей на вчерашних выборах была на высоком уровне. Есть регионы, в которых явка населения достигала 90 процентов. А минимальный показатель явки избирателей составляет около 75 процентов», - отметила Алуа Жолдыбалина.

Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь .



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#Выборы акимов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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