Во время выборов будут задействованы дополнительные силы - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал, ожидается ли усиление безопасности во время проведения выборов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас 10 тысяч избирательных участков. Мы обязаны взять их под охрану, поэтому будут задействованы дополнительные силы. Когда завезут туда бюллетени, они будут взяты под охрану круглосуточно. В целях обеспечения общественной безопасности наши патрульные будут сосредоточены в рамках, приближенных именно к этим участкам. В принципе, вы, наверное, не замечаете, ежедневно у нас посменно выходят наши патрули - 12 тысяч человек, которые обеспечивают ваш покой и безопасность», - сказал журналистам Марат Ахметжанов в кулуарах заседания Правительства.

Министр уточнил, что у Национальной гвардии есть свои определенные возложенные на них обязанности, в частности, по охране стратегических объектов, по охране колоний.

«В целях обеспечения правопорядка будут задействованы наши патрульно-постовые и участковые службы», - добавил глава МВД.

19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.