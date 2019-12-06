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Во время сушки зерна погибла транспортёрщица в Акмолинской области

6 Декабря 2019 17:21
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Во время сушки зерна погибла транспортёрщица в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области во время работ по просушке зерна из-за обрушения плиты погибла транспортёрщица, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла 5 декабря в 14:59 на станции Казахской Жаксынского района Акмолинской области.

«На ХПП ТОО «Жаксы-Астык» во время работ по просушке зерна в нижней галерее под складом №9 произошло обрушение верхней плиты, соединенной со стеной склада №8, в связи с этим зерно просыпалось из склада №8. В результате 46-летняя транспортёрщица от полученных травм скончалась на месте происшествия», - отметили в пресс-службе ДЧС региона.


Причина гибели устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции региона, по данному факту возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 156 УК РК – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Оксана Матасова

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