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Во время сессии все письменные работы студентов проверят на академическую честность

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Декабря 2020, 21:07
Во время сессии все письменные работы студентов проверят на академическую честность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях подготовки вузов к осеннему семестру и для обеспечения качества образования Министерством образования и науки РК разработаны Методические рекомендации по организации учебного процесса в период ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным рекомендациям вузы обеспечивают системой прокторинга процедуру промежуточной и итоговой аттестации, а также проверку всех письменных работ студентов на уникальность через системы антиплагиата.

Используются такие системы прокторинга, как «SEB», «Aero», «Examus», «Proctopus», «Oqylyq», «OES», «Live.atu.kz», «Hesperus», и системы обнаружения заимствований «Антиплагиат», «Plagiat.pl», «Strikeplagiarism.com», «Turnitin» и «Unihub».


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