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Во время плавки металла рабочий получил ожоги в Аксу
18 Ноября 2021 09:19
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АКСУ. КАЗИНФОРМ – Рабочий получил ожоги во время плавки металла в Аксу. Мужчину доставили в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 17 ноября в 17:00 в городе Аксу на одном из предприятий 39-летний работник во время работы наступил на плавленый металл и получил ожоги.
«Пострадавшего был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении ДП Павлодарской области.
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