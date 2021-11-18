Во время плавки металла рабочий получил ожоги в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ – Рабочий получил ожоги во время плавки металла в Аксу. Мужчину доставили в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 17 ноября в 17:00 в городе Аксу на одном из предприятий 39-летний работник во время работы наступил на плавленый металл и получил ожоги.

«Пострадавшего был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении ДП Павлодарской области.